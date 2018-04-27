Голливудскую звезду Еву Грин заметили в винном отделе подмосковного гипермаркета

Известную французскую актрису и телеведущую Еву Грин и американского актера Мэтта Диллона, снимающихся в фильме Proxima, поклонники увидели в одном из подмосковных супермаркетов, опубликовав снимки в социальных сетях.

Судя по снимкам, фотосессию посетители магазина делали в ликеро-водочном отделе.

Публикация от Archi (@babanian_art) 27 Апр 2018 в 12:32 PDT

Ничего необычного, просто Ева Грин зашла в пятерочку за пивасом и чипсиками. pic.twitter.com/Nx6NJrZQSx — уставший (@deadeyes1337) 10 мая 2018 г.

Отметим, в подмосковном звездном городке проходят съемки французской ленты Proxima, в которых участвуют Грин и Диллон. Картина рассказывает о женщине (ее играет Грин), которая готовится к разлуке с семилетней дочерью ради отправки на год в космос. Как сообщалось ранее, в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в подмосковном Звездном городке проходили съемки одной из сцен фильма. Фильм должен выйти на экраны в 2019 году.