Уборщик в Шереметьево попытался изнасиловать артистку эротического шоу

Артистку эротического шоу из Южной Кореи Джой Ким попытался изнасиловать уборщик в аэропорту Шереметьево, пишут СМИ.

Ким летела в Прагу пересадкой в Шереметьево. Она зашла в туалет, где, по ее словам, к ней подошел уборщик из Таджикистана, который прижал ее к стене и попытался изнасиловать, сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что сам уборщик заявил, что принял ее за землячку и приветственно обнял.

Ким написала заявление в полицию, но позже передумала и улетела.