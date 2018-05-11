Советник Трампа объявил о неспособности мигрантов с Юга встроиться в общество США

Нелегальные иммигранты, попадающие в США через южную границу, не могут интегрироваться в жизнь страны из-за своего низкого образования, заявил старший помощник президента США, глава аппарата Белого дома Джон Келли.

«Они должным образом не вливаются (в американское общество, – прим. ВЗГЛЯД), они на это не способны», – цитирует Келли «Интерфакс».

Помощник президента США также заявил, что большинство из тех, кто нелегально переезжают в США – «неплохие люди» и что они «не преступники». Однако, как считает помощник Дональда Трампа, большинство нелегальных иммигрантов прибывают в США из «сельскохозяйственных местностей», где «нормой является образование только на уровне четвертого, пятого или шестого класса».

Напомним, в конце апреля сообщалось, что на границе Мексики с США остановился караван мигрантов из стран Центральной Америки. До этого президент США Дональд Трамп подписал документ, которым разрешил использовать национальную гвардию для охраны границы с Мексикой.

Отметим, Дональд Трамп давно известен своей мигрантофобией.