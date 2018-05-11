Жители Молдавии высказались по поводу вступления в НАТО

Более половины жителей Молдавии – 54% – выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные Центром социологических исследований Молдавии.

Идею вступления Молдавии в НАТО поддержали 24% респондентов, а 22% – не определились, передает «Интерфакс».

Кроме того, как свидетельствуют результаты опроса, за интеграцию Молдавии в Европейский союз выступает 38% граждан, а в Евразийский Экономический союз – 34%.

Опрос проводился в Кишиневе с 30 апреля по 8 мая. В нем приняло участие 750 респондентов. погрешность – 3%.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в стране не будет попыток строительства баз НАТО, пока он занимает свою должность. Додон также обещал не допустить вступления Молдавии в ЕС.