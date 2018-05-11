Иванишвили избран главой правящей партии Грузии

Бизнесмен Бидзина Иванишвили избран новым председателем правящей партии «Грузинская мечта».

Иванишвили утвержден на съезде партии «Грузинская мечта» в Тбилиси, передает РИА «Новости» со ссылкой на генерального секретаря партии Каху Каладзе.

В своей речи Иванишвили отметил, что Грузия частично сумела осуществить деэскалацию отношений с Россией. «Надеемся, что при помощи международных партнеров станет возможно перейти в режим диалога и выслушать друг друга. Что создаст перспективы достижения шаг за шагом поставленных перед государством задач», – сказал он.

Иванишвили является основателем партии «Грузинская мечта». Он был главой партии и премьер-министром Грузии до 2013 года. В конце апреля, когда председатель партии Георгий Квирикашвили объявил о своем уходе, стало известно, что Иванишвили возвращается в активную политику и согласен занять этот пост.