Россию обвинили в организации диверсионной сети на территории боевиков в Сирии

Боевики из «Хайат Тахрир аш-Шам» («Комитет освобождения Леванта», ХТШ) раскрыли диверсионную сеть в сирийской провинции Идлиб, организованные при участии России, пишет медиакрыло группировки ХТШ.

В опубликованном Ibaa News Agency заявлении указано, что Россия не ограничилась поддержкой сирийской правительственной армии в открытых сражениях и организовала диверсионные отряды на территориях, подконтрольных боевикам, сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Контрразведка ХТШ утверждает, что арестованы участники трех диверсионных групп, которые занимались установкой снайперских винтовок с целью убийства боевиков группировки. Арестованные главы ячеек якобы держали связь с сирийскими и российскими спецслужбами, базирующимися в Хмеймиме.

В заявлении боевиков также говорится, что диверсионные ячейки были небольшими по количеству участников и не знали о существовании других диверсантов. Это затрудняет выявление всех участников диверсионного подполья, но спецслужбы ХТШ заявляют о продолжении расследования.

Напомним, в конце апреля была достигнута договоренность о выводе боевиков из Дамаска в Идлиб.

Отметим, в январе Минобороны России заявляло, что в Сирии формируются подконтрольные США диверсионные отряды из террористов, связанных с ИГ*.