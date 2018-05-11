Разведка ДНР узнала об изменениях в структуре ВСУ

В вооруженных силах Украины началась реформа внутренней структуры подразделений с ориентиром на стандарты НАТО, чтобы сократить затраты на содержание армии, сообщил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Так, разведкой ДНР были отмечены «попытки украинского руководства сократить затраты на содержание армии путем перехода к структуре подразделений стран НАТО», сообщает Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что основной упор сделан «на замену офицерских должностей командиров взводов на сержантские». В рамках этих мероприятий командованием сухопутных войск ВСУ запланировано в период с с 3 по 6 июня провести курсы повышения квалификации для сержантов-контрактников – в качестве эксперимента их якобы назначат командирами взводов (должность, ранее замещаемая офицерами).

«Мы с интересом наблюдаем, как сержант за три дня сборов получит знания, которые офицер в военном ВУЗе получает в течение 4-5 лет», - добавил Басурин.

Он рассказал также, что в зоне силовой операции Киеву удается поддерживать почти 70% укомплектованности боевых подразделений, однако в тыловых частях этот показатель составляет менее 48%.

Ранее президент Украины Петр Порошенко показал, как кормят солдат ВСУ по стандартам НАТО. До этого министерство обороны Украины предлагало внести изменения в нормы утверждения продуктов питания военнослужащих ВСУ, согласно которым предполагается возможность замены мясных продуктов на молоко, кисломолочные продукты и простоквашу.