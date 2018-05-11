Опубликовано видео нападения гепардов на туристов в Нидерландах

Несколько гепардов в нидерландском сафари-парке «Бекс Берген» атаковали посетителей, осмелившихся выйти из машины.

Французская семья из пяти человек отправилась в сафари-парк «Бекс Берген» наблюдать за животными и, проигнорировав запрет, несколько раз выходила из машины. В итоге на них напала группа гепардов, сообщают «Вести».

На видео, снятом другими посетителями парка, видно, как семья с детьми выходит из машины в нескольких метрах от лежащих гепардов, люди открывают багажник, что-то перекладывают. Затем они отъезжают подальше и, закрыв машину, выходят погулять. Гепарды не выдержали, побежали за ними и стали атаковать. Люди успели скрыться в машине.

Сотрудники парка сказали, что предупреждения на разных языках о том, что из автомобиля выходить нельзя, размещены в нескольких местах парка.

Отмечается, что в «Бекс Бергене» живет более 150 видов диких млекопитающих и птиц, посетители могут въезжать на территорию парка на автомобилях и наблюдать за животными.