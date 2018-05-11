Нижегородец поймал напавшего на девочку педофила

В Нижнем Новгороде благодаря очевидцу нападения на 13-летнюю девочку, догнавшего злоумышленника, задержали педофила, сообщает СУ СК по региону.

Как говорится в пресс-релизе ведомства, днем 27 апреля нетрезвый мужчина в Приокском районе Нижнего Новгорода напал на 13-летнюю девочку и попытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Действия педофила пресек очевидец, который догнал злоумышленника и доставил правоохранителям на своем автомобиле.

«Именно благодаря активной гражданской позиции свидетеля подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления был задержан в кратчайшие сроки», – подчеркивается в сообщении нижегородского СУ СК.

Злоумышленником оказался 40-летний мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за хищения, а также за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть его гражданской жены.

Задержанному предъявили обвинение по статье покушение на насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Свою вину он признал, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что по версии следствия подозреваемый причастен к совершению аналогичного преступления в отношении еще двух малолетних девочек.