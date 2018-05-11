МИД назвал три принципа успешной борьбы с терроризмом

Замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов назвал три принципа успешной борьбы с мировым терроризмом.

Так, все страны должны «иметь единую мировую базу данных по террористам», «систему отслеживания боевиков», а также упростить системы их выдачи, передает ТАСС слова Сыромолотова.

«Вот, например, мы зафиксировали, что в Россию, скажем, через Китай въехал гражданин Германии, который числится в этой базе. Мы звоним в Германию и говорим: «Он у нас», – пояснил он.

При этом процедура экстрадиции сейчас «занимает примерно полгода-год».

Замминистра добавил, что на данный момент к базе Национального антитеррористического комитета присоединились уже 34 страны.

«Это достаточно серьезная база. В том числе ее абонентами являются и ооновские контртеррористические структуры. Диалог по этой теме сейчас активно ведется на совещаниях спецслужб», - сказал Сыромолотов.

По его мнению, если эти меры будут осуществлены, то с терроризомом «будет достаточно просто бороться». Однако вероятность осуществления данных принципов пока мала.

Напомним, в конце апреля президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать международную коалицию по борьбе с финансированием терроризма.