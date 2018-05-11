Фильм Серебренникова «Лето» стал лидером рейтинга каннских кинокритиков

Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» оказался лидером рейтинга кинокритиков крупнейшего кинофестиваля, получив оценку 2,4 балла из четырех.

Как передает РИА «Новости» со сылкой на журнал Screen, всего на четвертый день в Канне критикам показали три конкурсных фильма. Картина открытия «Все знают» иранского режиссера Асгара Фархади, а также дебютный фильм американца египетского происхождения А.Б. Шоки «Судный день» получили по 1,8 балла.

В фестивале, который продлится еще восемь дней, участвует 21 фильм. Журналистам предстоит, в частности, увидеть картины Жан-Люка Годара, Павла Павликовского, Джафара Панахи и Спайка Ли.

Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» основан на малоизвестной истории отношений лидера группы «Кино» Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. Сюжет разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других звезд зарождается русский рок. В российский прокат картина выйдет 7 июня.

Ранее лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков рассказал, что видел сценарий фильма «Лето», но считает его «лживым от начала и до конца». Сооснователь группы «Кино» музыкант Алексей Рыбин сообщил Кириллу Серебренникову, что он против использования своего образа в картине из-за расхождений в представлениях о морали.