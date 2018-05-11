Жителя Челябинска осудили за обстрел футболистов

Челябинский суд приговорил к обязательным работам мужчину, обстрелявшего с балкона взрослых и подростков, игравших в футбол на спортплощадке, сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Наталья Мамаева.

Она рассказала, что в июне 2017 года обвиняемый обиделся на неизвестных граждан, которые выгнали его сыновей со спортивной площадки, чтобы поиграть в футбол самим, передает «Интерфакс». Во время повторения инцидента обидчики услышали свист пуль, одна из которых попала в ногу 13-летнему мальчику.

Взрослые увидели на одном из балконов мужчину с предметом, похожим на пневматическое ружье.

Полицейских в квартиру стрелок не пустил, а позже ружье не нашли, тем не менее суд признал его виновным в хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия и приговорил к 360 часам обязательных работ.