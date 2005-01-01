При пожаре на судне Северного флота в Кронштадте погиб человек

Следственный комитет сообщил об одном погибшем в результате пожара на судне «Ромуальд Муклевич» на Кронштадском морском заводе.

«В результате пожара один человек погиб, предположительно, он проводил ремонтно-сварочные работы», – сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК, передает ТАСС.

Представитель ведомства добавил, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в пятницу сообщалось, что в трюме гидрографического судна, находящегося на ремонте на территории АО «Кронштадтский морской завод», начался пожар. Для его ликвидации были привлечены 29 единиц техники и 129 человек личного состава.