Девочку в Казани родители назвали Пользой

ЗАГС Казани рассказал о самых необычных именах, которыми называли родители детей на минувшей неделе.

Так, самыми необычными именами новорожденных прошедшей недели стали Польза, Сальма, Эмма, Кондратий, Миннур, Ризван, Зиля, Самуил, Айла, Раяз и Зара, передает e-Kazan.ru.

Всего же за семь дней в столице Татарстана родились 520 детей: 266 мальчиков и 254 девочек.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что самыми необычными именами, которыми жители Москвы называли детей в 2017 году, стали Искра, Исидора, Франклин, Харлампий и Форвард.