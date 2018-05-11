В зале проведения саммита «Россия – Исламский мир» в Казани обрушились конструкции

В одном из конференц-залов отеля, в котором проходит саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2018» в Казани, обрушились подвесные конструкции сцены, передают местные СМИ.

Как передает телеканал Tatarstan24, очевидцы утверждают, что обрушение, случившееся поздно вечером в четверг, произошло из-за несоблюдения техники безопасности. По счастливой случайности к моменту происшествия гости саммита уже разошлись.

Буквально за несколько часов до инцидента на саммите выступал президент Татарстана Рустам Минниханов.



По сообщению телеканала, завалы разбирали в ночь на пятницу, а ущерб составил «миллионы рублей».

«Причины происшествия устанавливаются, но по предварительной информации, поступившей из наших источников, компания-подрядчик недостаточно хорошо закрепила конструкции», – сообщил телеканал.