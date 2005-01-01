Рослесхоз опроверг запрет на шашлыки на время ЧМ-2018

В Рослесхозе опровергли информацию о том, что во время Чемпионата мира по футболу – 2018 в стране будет введен запрет на мангалы и шашлыки.

СМИ сообщали, что в связи с введением особого противопожарного режима в регионах проведения матчей ЧМ-2018 запретят использовать мангалы и жарить шашлыки, а нарушителям будут грозить повышенные штрафы.

Однако Рослесхоз опроверг эту информацию и отметил, что особый противопожарный режим подразумевает под собой запрет на сжигание травы и разведение костров. Дополнительные ограничения вводятся местными властями и не носят обязательный характер для всей страны, сообщает ТАСС.

«Особый противопожарный режим вводится в случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления. Таким образом, инициатива запрета использования мангалов и приготовления шашлыков, которая, например, исходит от Нижегородской области как субъекта Российской Федерации, не носит обязательного характера для всей страны», – сообщили в Рослесхозе.

Сезон повышенной пожарной опасности уже открыт в 70 регионах, в девяти из которых будут проводиться мероприятия чемпионата.

Напомним, что в регионах, где будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу, усилят меры безопасности и введут множество ограничений для жителей.