В Кремле высказались на тему выхода Шевченко из СПЧ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает необходимым комментировать выход Максима Шевченко из Совета по правам человека.

«Я никак не стану реагировать. Все-таки, наверное, должен Федотов как-то на это отреагировать. В любом случае, это право каждого члена Совета – продолжать или не продолжать свою работу», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В четверг Шевченко решил уйти из СПЧ, заявив, что его коллеги якобы игнорировали требование о срочном созыве совета в полном составе по итогам акции 5 мая. Через соцсети Шевченко объявил, что «благодарен президенту РФ за приглашение в Совет и за возможность хоть что-то сделать для защиты прав человека в России».

Впрочем, эксперты не исключили, что Шевченко, который в последнее время оказался участником громких скандалов, уже знал, что вопрос об его исключении из СПЧ поднимался некоторыми коллегами по совету и таким образом он просто сыграл на опережение.