Китай не увидит финал «Евровидения» из-за цензуры

Китайцы не увидят финал песенного конкурса «Евровидение» из-за запрета пропаганды ЛГБТ-сообщества.

Так, в полуфиналах телеканалы «замазали» ЛГБТ-флаг, а два номера вовсе не были показаны: в первом случае из-за татуировок исполнителя из Албании, во втором – из-за инсценировки романтических отношений двух мужчин в выступлении ирландского певца, сообщает телеграм-канал «360tv».

Китайская телекомпания Mango TV в итоге лишилась лицензии на показ «Евровидения».

Напомним, в финал международного песенного конкурса «Евровидение» уже вышли участники первого полуфинала от Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы. Представительница России Юлия Самойлова в финал не прошла.