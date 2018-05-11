Собака подстрелила хозяина в США

Американец получил огнестрельное ранение во время игры со своей собакой.

Житель штата Айова Ричард Ремме лежал на диване и играл с псом, пистолет в это время находился в кобуре на поясе. Собака как-то сняла оружие с предохранителя и, прыгнув, случайно нажала спусковой крючок, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Messenger.

Пуля попала Ремме в ногу. Но он даже не сразу понял, что произошло, – рана оказалась легкой.

В полиции отметили, что у Ремме были все необходимые лицензии на оружие, и признали, что выстрел был случайным.

«Известны случаи, когда пистолеты падают на землю и выстреливают, но история с собакой – это что-то новенькое», – сказал один из полицейских.