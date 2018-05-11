Подписчики призвали Собчак отличать зависть от неприязни

Журналистка Ксения Собчак опубликовала фотографию и сопроводила ее комментарием, вызвавшим бурю обсуждений в Сети.

«Сочувствие дается бесплатно, а вот зависть надо заслужить!» – написала Собчак в Instagram.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 11 Май 2018 в 12:26 PDT

«У Раневской это звучит так: жалость раздают бесплатно, а вот зависть нужно заслужить!» – поправляют ее комментаторы.

Между тем многие пишут, что по отношению к Собчак испытывают не зависть, а неприязнь.

«Собчак, а почему ты думаешь, что тебе завидуют? Тебя больше ненавидят, вернись в реальность», – призывает arsenleb.

«Зависть от неприязни очень отличается. Не надо путать. А сочувствовать могут только искренние и добрые люди. Это дорогого стоит. Вот жалость – это сколько угодно», – соглашается businkasonja.

«Чувство отвращения и зависть – разные понятия! Есть люди с разным мнением. Есть, которые пятки готовы Собчак лизать и молиться на нее! А есть те, кто видит мерзкую крысу, которая цепляется за любую продажную тему – лишь бы бабла побольше заплатили», – пишет bernatova.elena.

«Нормальные люди вам не завидуют», – заметила mertisha.

«Когда человек счастлив, ему даже в голову не придет, что ему кто-то завидует», – пишет vasilyevna18.

«Интересно посмотреть на людей, которые завидуют Собчак. Какая-то антиженщина, красоты – ноль, злобы – 100%, неинтересная личность», – пишет eliananikos.

Многие считают, что Собчак слишком высокого мнения о себе. «Гордыня – смертный грех!» – напоминает ей latipha_avalyan.

3 мая Ксения Собчак поздравила свою маму Людмилу Нарусову с днем рождения, но призналась, что ежедневно старается принять мать такой, какая она есть, и у нее не всегда это получается.