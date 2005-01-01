В Кронштадте тушат пожар на судне Северного флота

Пожар в трюме судна Северного флота «Ромуальд Муклевич» на Кронштадтском морском заводе тушат по второму номеру сложности по пятибалльной шкале в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского МЧС.

«В 09.12 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Кронштадтский район, ул. Петровская, д. 2. Выход дыма из трюма судна. В 10.05 ранг пожара повышен до № 2», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Там сообщили также, что к ликвидации пожара привлечены 29 единиц техники и 129 человек личного состава.

Сообщается также, что судно, где произошел пожар, находится на ремонте на территории АО «Кронштадтский морской завод».

«Причина – тление уплотнительной резинки конструкции гидрографического судна одного из флотов», – сказал источник в экстренных службах города.

Позже пресс-служба Западного военного округа сообщила, что задымление на гидрографическом судне Северного флота «Ромуальд Муклевич», произошедшее утром 11 мая при проведении сварочных работ, ликвидировано, личный состав не пострадал.

«11 мая 2018 года в 9.10 мск при проведении сварочных работ на гидрографическом судне Северного флота «Ромуальд Муклевич», находящемся с 2016 года на плановом ремонте на Кронштадтском морском заводе, произошло задымление в одном из трюмных помещений. В 9.35 задымление ликвидировано. Проводится проветривание трюмных помещений. Личный состав не пострадал», – сообщили в пресс-службе.

Там рассказали также, что материальный ущерб судну не причинен, ГСМ на корабле отсутствуют.

Напомним, в июле 2017 года на Балтийском судостроительном заводе в Петербурге произошло задымление на набережной возле строящейся плавучей АЭС «Академик Ломоносов».