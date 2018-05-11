Эксперт: Для выполнения «суперуказа» Путина необходима мобилизация чиновничества

Конечно, требуется поддержка населения, граждан России, необходим прилив, профессиональный рывок. Но от чиновников всегда зависит больше, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов считает, что страна в состоянии выполнить указ президента Владимира Путина от 7 мая, который уже окрестили «суперуказом».

«Для этого необходима мобилизация всех, в первую очередь чиновничества. Потому что выполнение любого указа, любой программы действий без нормальной работы государственного аппарата невозможно», – подчеркнул Смирнов. Конечно, требуется поддержка населения, граждан России, необходим прилив, профессиональный рывок для того, потому что каждый на своем рабочем месте фактически сработает на эту кассу, на эту программу и общее благо, отметил эксперт. «Но от чиновников всегда зависит больше. Если они будут подходить формально, то и выполнение будет формальное, только на бумаге», – добавил он.

«На самом деле все смотрят на поставленные задачи и видят в этом указе каждый свое. Кто-то видит медицину, кто-то видит вопросы развития промышленности, кто-то видит вопросы образования и технологического прорыва. Но объединяет все то, что, по крайней мере, с коррупцией и с плохой работой государственного аппарата президент точно сможет покончить. Коррупцию удушить можно, она известно пофамильно, органы силовые это прекрасно знают, и президент уже начал эту работу. А если удастся разрушить коррупцию, то все остальное будет тоже выполняться», – уверен Смирнов.

Собеседник уверен, что выполнение «суперуказа» для Владимира Путина – это не просто исполнение предвыборных обещаний или реализация своей программы, а намного больше. «Путин – ответственный человек. На самом деле, когда ты столько времени находишься у власти государства, то вопрос уже не в реализации программы, а то, что после тебя останется в истории, как тебя запомнят потомки через 50 лет», – подчеркнул Смирнов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещаниепо реализации «суперуказа». По его словам, для этого потребуются аккуратные взвешенные решения, законотворческая работа и учет всех рисков.

«Задачи, которые предстоит решать правительству, я об этом говорил, выступая в Государственной думе, беспрецедентны и по сложности, и по масштабу. И требуют от всех нас таких же серьезных усилий, продуманных, аккуратных, взвешенных решений. Потребуют они и большой законотворческой работы», – заявил Медведев.