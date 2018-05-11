Мать с дочерью зарезали в общежитии Петербурга

Тела матери и дочери с колото-резаными ранениями нашли в общежитии, расположенном в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского СК.

«Возбуждено уголовное дело по статье (убийство двух и более лиц)"... по факту обнаружения вечером 10 мая в комнате одного из общежитий, расположенных на территории Выборгского района города, тел двух женщин», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным следствия, были обнаружены тела студентки 23 лет и ее матери. У обеих – множественные колото-резаные ранения груди и живота.



Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в марте в Петербурге было возбуждено уголовное дело против 36-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве новорожденного сына.