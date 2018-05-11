Перестрелка полицейских закончилась ранением прохожего в Дагестане

В Дагестане двое полицейских в ходе конфликта устроили перестрелку, в результате которой ранили друг друга и прохожего, пытавшегося оставить конфликт, сообщил представитель пресс-службы республиканской полиции.

Инцидент, о котором сообщается в пятницу, произошел в ночь на четверг, 10 мая, передает ТАСС.

«В ходе конфликта двое полицейских выстрелили друг в друга из пистолетов. Один получил касательное (ранение) и после оказания помощи был отпущен, второй госпитализирован. Ранение получил и гражданский, пытавшийся остановить конфликт полицейских, после оказания помощи он также отпущен домой», – сообщили в МВД по Дагестану.

По данному факту начата служебная проверка, по результатам которой «проверки к ответственности будут привлечены как сотрудники, так и их непосредственное руководство».

Отмечается, что оба сотрудника работают в ОВД города Избербаш и в момент конфликта находились не на службе.

Ранее в Дагестане сотрудник патрульно-постовой службы полиции застрелил двух человек; один из погибших является бойцом Росгвардии.