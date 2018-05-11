Цены на нефть остались на максимумах осени 2014 года

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром пошли вниз, но все равно остаются у самых высоких отметок с осени 2014 года, поскольку у рынка пока нет ответов на множество вопросов, связанных с Ираном.

Цена июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на 13 центов – до 77,34 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи снизилась на 6 центов – до 71,30 доллара за баррель, передает «Интерфакс».