Генпрокуратура заявила о значительном снижении уровня преступности

За последние пять лет в России значительно снизился уровень преступности, заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Так, в 2012 году на 100 тыс. населения приходилось 1 тыс. 609,3 преступлений; в 2017 году этот показатель составил 1 тыс. 402,2, передает RT.

Отмечается, что наибольшее число нарушений в минувшем году было зафиксировано в Республике Тыва (3 662,8), Забайкальском крае (2 501,6) и Республике Бурятия (2 399,1).

Наименьшее – в Чеченской Республике (279,4), республиках Ингушетия (334,3) и Дагестан (480,2).

В 2012 году в этих регионах также был зарегистрирован самый низкий уровень преступности, а среди лидеров по числу преступлений наряду с Забайкальским краем была Иркутская область и Приморский край.

В Генпрокуратуре рассказали также, что число преступлений, которые были совершены подростками в период с 2012 года (64 270 преступлений) по 2017 год (45 288) снизилось на 29,5%.

Лидерами по среди регионов с высокой подростковой преступностью стали Свердловская (2 107), Челябинская (1 823) и Иркутская (1 570) области. Меньше всего подобных преступлений зафиксировано в Республике Ингушетия (14), Чеченской Республике (18) и Чукотском автономном округе (19).

Напомним, в январе сообщалось, что в России зафиксировано снижение уровня преступности.