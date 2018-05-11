Посольство России в Гонконге эвакуировали из-за бомбы

В центре Гонконга обнаружена бомба времен Второй мировой войны; было принято решение эвакуировать находящееся поблизости российское генконсульство и другие здания.

«В связи с обнаружением в районе офиса генерального консульства России в Гонконге бомбы времен Второй мировой войны и эвакуацией близлежащих зданий 11 мая 2018 года прием граждан будет приостановлен до последующего уведомления», – следует из сообщения дипмиссии в Facebook.

В связи с обнаружением в районе офиса Генерального консульства России в Гонконге бомбы времён Второй Мировой войны и... Опубликовано Russian Consulate General in Hong Kong 10 мая 2018 г.

Напомним, при строительстве станции «Окская улица» розовой ветки московского метро рабочие нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.