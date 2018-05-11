Гватемала попросила Швецию и Венесуэлу отозвать послов

Швеции и Венесуэле отправлены запросы об отзыве их послов, сообщает МИД Гватемалы.

Власти Гватемалы заявили, что послы Андерс Компасс и Элена Алисия Сальседо Полео «вмешались во внутренние дела» страны, предприняли действия, которые не согласуются с ее внешней политикой. Обвинения не уточняются, передает РИА «Новости».

При этом Гватемала не собирается объявлять послов персонами нон грата. Власти страны рассчитывают получить предложения Швеции и Венесуэлы о новых кандидатах на эти должности.

Напомним, у Венесуэлы произошли дипломатические конфликты с целым рядом стран: Колумбией, Канадой, США, Бразилией, Испанией.