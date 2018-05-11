Замглавы отдела по хранению химоружия при Минпромторге «пропал» в Москве

В Москве полиция провела спецоперацию по поиску якобы пропавшего замглавы отдела по хранению и уничтожению химоружия при Минпромторге, сообщают в соцсетях.

Как сообщает Mash в соцсети «ВКонтакте», глава отдела «отстал от поезда и сел на другой».

«Могла бы получиться неплохая история для Совбеза ООН, но нет», – говорится в сообщении.