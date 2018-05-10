США осудили ракетный удар Ирана по Израилю

Правительство США осуждает ракетный удар Ирана по Израилю, сообщили в Белом доме.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, израильские военные заявили, что прошлой ночью атаковали с воздуха десятки объектов военного присутствия Ирана в Сирии в ответ на ракетный обстрел своих позиций.

Позже официальный представитель армии Израиля Йонатан Конрикус заявил, что страна не заинтересована в эскалации конфликта на своих северных границах и призывает Иран воздержаться от новых атак во избежание мощного ответа.

В свою очередь министр обороны Израиля Авигдор Либерман не подтвердил возможную войну с Ираном, однако предупредил, что его страна не позволит Тегерану присутствовать на северной границе

В Берлине сочли провокацией и осудили ракетные удары иранских сил в Сирии по позициям израильской армии. Британия призвала Россию предотвратить атаки Ирана на Израиль.

До этого эксперты предупреждали о риске начала масштабной войны между Израилем и США с одной стороны и Ираном, «Хезболлой», шиитским ополчением в Сирии и Ливане – с другой.