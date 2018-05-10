Суд согласился с увольнением таллинца за издевательства над эстонским военным парадом

Таллинский окружной суд вынес решение, подтвердившее законность увольнения бывшего спасателя Сергея Менькова, который записал видео во время парада в честь дня независимости Эстонии с насмешливыми комментариями.

Суд решил, что Меньков во время съемок понимал, что его поведение неподобающе, на что указывают его собственные комментарии и факт ведения съемки во время исполнения служебных обязанностей, сообщает Delfi.

«Проблема заключается не только в использовании нецензурных слов, а в насмешливом и издевательском характере комментариев. Не имеет решающего значения, использовал податель жалобы нецензурные слова напрямую в отношении участников парада или это были просто восклицания и слова-паразиты, поскольку в любом случае его комментарии не являются подобающими для работника госслужбы», – решил суд.

Парад, о котором идет речь, прошел 24 февраля 2016 года. Меньков снимал парад из машины спасательного центра, комментируя видео. Отмечается, что он допускал фразы, унижающие силы обороны Эстонии, расистские ремарки в отношении солдат США. Также он назвал флаг Балтийского колледжа обороны флагом гомосексуалистов.

Меньков опубликовал видео на русском языке в Facebook. Пост набрал 50 тыс. просмотров, им поделились более 1,7 тыс. человек. После этого Меньков был уволен из спасательного департамента.