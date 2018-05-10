Эстонская полиция сняла советский флаг в День Победы с машины жителя Нарвы

Полицейские сняли знамя Победы с микроавтобуса жителя эстонской Нарвы, собиравшегося на празднование 9 мая.

Жителю Нарвы объяснили, что с таким флагом не стоит ездить в праздник, тогда как в другие дни это возможно, передает Delfi со ссылкой на слова самого пострадавшего.

«Я спросил, может, вы хотите забрать и у моего ребенка красный флажок, но они сказали, что делать его не станут», – рассказал он.

Он понимал, что привлечет внимание полиции, но не смог отказаться от демонстрации флага.

Уточняется, что на праздничном митинге и шествии в Нарве появилось знамя Победы.

Накануне 9 мая заместитель председателя Нарвского городского собрания Лариса Оленина обратилась к жителям Нарвы с просьбой «быть корректными в использовании символики».

Отмечается, что это происходит второй год подряд. В прошлом году Оленина призвала городан «использовать символику, разрешенную законодательством Эстонской Республики».