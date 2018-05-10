Кембридж отказался от 270-летней традиции

В Кембриджском университете (Великобритания) больше не будут публиковать результаты годовых экзаменов студентов, чтобы избавить их от стресса в случае неудачи.

Решение отказаться от публикации экзаменационных оценок принято по результатам голосования на совете университета. За изменения проголосовали 412 членов совета, против – 391, передает ТАСС со ссылкой на Daily Mail.

Уточняется, что Кембридж публиковал результаты экзаменов с 1748 года. Решение изменить традиции было сделано под давлением трехлетней студенческой кампании «Наша отметка, наш выбор».

До сих пор это был единственный университет с такой практикой.

«Я приветствую результаты голосования. Это означает, что все студенты могут отказаться от публикации своих результатов. Факультеты, департаменты и колледжи по-прежнему будут иметь возможность ознакомиться со всеми экзаменационными оценками», – сказал проректор по образованию Грэм Вирго.