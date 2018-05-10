Появился список русских названий географических объектов Антарктики

В России появился реестр наименований географических объектов Антарктики, открытых отечественными исследователями, сообщает Росреестр.

«Реестр содержит сведения о 1 тыс. 752 наименованиях географических объектов континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, а также объектах, открытых или выделенных российскими исследователями в пределах открытого моря и Антарктики», – сообщается в пресс-релизе на сайте Росреестра, на котором также опубликован документ.

В реестр внесены данные о наименовании географических объектов на русском языке и латиницей, информация о регионе и географических координатах.

«Реестр создан в целях обеспечения единообразного и устойчивого употребления в Российской Федерации наименований географических объектов и их сохранения как составной части исторического и культурного наследия народов Российской Федерации», – отмечает ведомство.

Реестр подготовлен ведомством совместно с ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» на основании нормативно-правовых актов, устанавливающих наименования географическим объектам, картографических, справочных и других источников, а также по материалам советских и российских антарктических экспедиций.

Отмечается, что реестр будет обновляться по мере поступления дополнительной информации о таких объектах.

Напомним, согласно утвержденной в декабре 20156 года концепции внешней политики Москвы, Россия начала работать над расширением своего присутствия в Антарктике.