Названо число жертв ракетной атаки Израиля на Сирию

В результате ракетных ударов ВВС Израиля погибли трое сирийских военных, еще двое получили ранения, сообщает SANA со ссылкой на заявление командования ВС Сирии.

Авиация Израиля уничтожила радарную станцию, склад боеприпасов и несколько расчетов ПВО, передает ТАСС.

Сирийские ПВО уничтожили большую часть израильских ракет, запущенных по объектам на территории республики, передает РИА «Новости».

Между тем, западные СМИ сообщают о гибели 23 человек, в числе которых – пятеро сирийских военных и 18 поддерживающих Дамаск ополченцев. Среди погибших ополченцев есть как граждане Сирии, так и иностранцы, передает «Интерфакс».

В ночь на четверг Израиль нанес авиаудар по иранской военной базе под Дамаском.

Ранее эксперты предупреждали о риске начала масштабной войны между Израилем и США с одной стороны и Ираном, «Хезболлой», шиитским ополчением в Сирии и Ливане – с другой.