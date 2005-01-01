Украинский премьер пожаловался на потерю 3G в стране

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании кабмина пожаловался на качество мобильной связи в стране.

«Еще один важный вопрос в рамках приватизации 4G. У нас было 2G, 3G, а теперь 4G. Я думаю, что со мной согласятся украинцы, у нас уже и 3G перестало работать. Так, побежали за 4G, что 3G потеряли по дороге», – передает RT со ссылкой на УНИАН слова Гройсмана.

Кроме того, он поручил нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), замерить доступ операторов к интернету.

«И пусть потом не обижаются. Деньги они берут честно, там тикает сразу, со счета снимается, но качество связи значительно понизилось», – сказал Гройсман.

Напомним, в конце марта украинцы посмеялись над президентом Петром Порошенко после его объявления о том, что мобильные операторы запустили новое поколение связи 4G.