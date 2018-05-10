На предприятии в Белгороде погибли три человека

Следствие устанавливает обстоятельства гибели троих рабочих молочно-товарного комплекса «Ярский» в Белгородской области.

По версии следствия, трое работников в возрасте 19, 32 и 50 лет погибли 9 мая во время проведения работ по очистке погружного насоса системы навозоудаления в молочно-товарном комплексе «Ярский» в селе Ярское Белгородскойй области, сообщает управление СК по региону.

СК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ («нарушение требований охраны труда лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Тела погибших перевезены в морг для производства судебно-медицинской экспертизы.

«Устанавливается причина смерти потерпевших, изъята документация, связанная с трудовой деятельностью погибших. Будет проведен дополнительный осмотр места происшествия с участием специалистов Роспотребнадзора. Проводятся допросы свидетелей, а также следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – говорится в сообщении СУ СКР.