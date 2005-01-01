Эксперты рассказали о работе системы утилизации газа на полигоне «Ядрово»

В министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали о принципах работы системы принудительной откачки и сжигания свалочного газа, которую возведут на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе.

В рамках программы модернизации и рекультивации свалки на полигоне возведут систему принудительной откачки и сжигания свалочного газа и локальные очистные сооружения для фильтрата – опасной для экологии жидкости, образующейся при гниении мусора.

Дурнопахнущий свалочный газ состоит главным образом из горючего метана (aka «биогаз») с различными примесями, в том числе сероводородом и меркаптанами. Принудительная дегазация снизит риск самовоспламенения свалки и негативное влияние запахов на живущих поблизости людей, передает ТАСС.

«Принцип системы дегазации практически одинаков для всех полигонов Подмосковья. В «теле» свалки бурят вертикальные скважины, в них вставляют трубки. Трубки подводятся к горизонтальным газомагистралям и через насосы выводятся на установку для сжигания – факел», – пояснили в министерстве экологии и природопользования Московской области.

Факел представляет собой мощную газовую горелку закрытого типа. Газ поднимается из недр мусорного полигона по вертикальным скважинам, идет по трубопроводу и сжигается при температуре 1000 – 1200°С.

Параллельно с установкой факела мусорный полигон накрывают несколькими слоями разных материалов, чтобы изолировать свалку от внешней среды. «Так газ не будет сочиться по всему внешнему контуру в атмосферу, а осадки не будут попадать внутрь и подмешиваться к гниющим отходам, из-за чего может образоваться фильтрат», – пояснили в подмосковном министерстве.

После возведения очистных сооружений фильтрат будет собираться в дренажных колодцах у основания мусорного полигона и аккумулироваться в специальном резервуаре или пруде-накопителе. Оттуда жидкость будет направляться на локальные установки для обезвреживания. Полученная в итоге чистая техническая вода может использоваться в каком-либо производстве или сбрасываться в канализацию.

В апреле на старой карте полигона «Ядрово» перестали принимать отходы, завершился первый этап подготовки территории к дегазации.

Как сообщали в компании-подрядчике, нидерландской Multriwell, систему дегазации на «Ядрово» запустят в эксплуатацию до 15 июня 2018 года. Она будет работать минимум 10-15 ближайших лет, пока внутри полигона будет образовываться свалочный газ. Точные сроки возведения очистных сооружений для фильтрата Минэкологии Подмосковья не сообщало.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента о ходе дел.