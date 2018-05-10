Женщина умерла при родах под Воронежем из-за конфликта со свекровью

Жительница села Воронежской области, скрывавшая свою беременность от свекрови, скончалась при родах в поле.

Тело 30-летней женщины нашел в поле односельчанин. Рядом с ней лежала недоношенная девочка, укутанная в спортивную кофту. Ее удалось спасти, пишет «Ридус».

По данным следователей, роженица скончалась от маточного кровотечения.

Вместе с тем, местные СМИ сообщают, что для женщины это был не первый ребенок: вместе с мужем она воспитывала уже четверых детей. Семья считалась благополучной, но соседи отметили катастрофическую нехватку денег, из-за того, что глава семейства зарабатывал лишь на случайных подработках, а его супруга воспитывала детей.

У скончавшейся женщины часто были конфликты со свекровью, которая критиковала семью за безденежье. Когда мать мужа заподозрила очередную беременность невестки, она устроила скандал. Многодетная мать уверяла, что никакого ребенка нет, а когда подошел срок родов, ушла в поле, чтобы избежать ссоры со свекровью.

Соседи полагают, что она не вставала на учет в больницу, чтобы впоследствии избавиться от новорожденного ребенка.