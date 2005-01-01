Новый тренер Медведевой назвал цель фигуристки

Канадский тренер Брайан Орсер заявил, что целью российской фигуристки Евгении Медведевой является участие в Олимпийских играх 2022 года.

«Сначала я был удивлен, когда мне поступило такое предложение от Жени. Однако, как известно, на старте нового олимпийского цикла многие фигуристы производят определенные перемены в своей подготовке, так что решение Медведевой не является чем-то необычным. Нам еще предстоит друг друга узнать, но я понял главное: Женя влюблена в фигурное катание, она не хочет завершать карьеру, ее цель – Олимпийские игры 2022 года», – передает ТАСС слова тренера.

По словам Орсера, на ОИ-2018 Медведева выступила отлично.

«Алина Загитова, которая выиграла, также была изумительна и заслужила победу, и Женя, и Алина – обе выступали великолепно. Женя не допустила ошибок, она отлично выступила, но сейчас чувствует, что может делать еще больше», – сказал канадский специалист.

Напомним, Евгения Медведева в понедельник сообщила, что прекращает сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и переезжает в Канаду в группу Орсера, при этом она продолжит выступать за Россию.

Сам Орсер признался, что был поражен, получив сообщение от Медведевой с просьбой о встрече, на которой она попросила начать ее тренировать.