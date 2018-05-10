Глава СПЧ предложил объявить административную амнистию

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил объявить административную амнистию, которая, по его словам, может стать традиционной в связи с избранием президента.

С инициативой об объявлении административной амнистии в связи с избранием президента Федотов выступит в пятницу на заседании трех комиссий СПЧ, на котором будут обсуждаться предложения совета по гуманизации уголовного законодательства и Кодекса административных правонарушений.

«Надо объявить административную амнистию, которая должна стать традиционной для вновь избранного президента, как, например, во Франции», – сказал СМИ глава СПЧ. Он считает, что она «может быть объявлена отдельно или как часть общеуголовной амнистии». «Вопрос об амнистии по случаю избрания нового президента был одним из основных во время моих многочисленных посещений СИЗО и колоний», – отметил он.

Административная амнистия, по подсчетам Федотова, должна охватить тысячи нарушителей правил дорожного движения (исключая пьяных за рулем) и «некоторых положений миграционного законодательства». По его мнению, списание штрафов за нарушения ПДД не сильно обеднит государство, так как многие автолюбители их вообще не платят.

В то же время наличие штрафов за нарушения миграционного законодательства затрудняет или делает невозможным въезд в страну иностранных граждан, выдворенных из России, даже если они высококвалифицированные специалисты и давно работают в России.

В КоАП прописана возможность списания штрафов по административной амнистии (ст. 24.5 и 31.7), отметил глава СПЧ, но она никогда не проводилась, в отличие от царской России и СССР, где она была частью общеуголовной амнистии. Федотов отметил, что в КоАП не содержится механизмов проведения административной амнистии, поэтому надо будет дополнить кодекс такими нормами или прописать их в постановлении Госдумы об объявлении амнистии.