Telegram создал сервис для хранения данных пользователей

Telegram создал первый сервис для собственной будущей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network), ее тестирование уже идет в закрытом режиме, сообщили два близких к мессенджеру человека.

Речь идет о Telegram Passport, который позволит идентифицировать личность пользователя Telegram: все необходимые документы и данные нужно будет единожды загрузить в мессенджер, чтобы потом через Telegram мгновенно передавать их сервисам-партнерам и пользоваться их услугами как внутри Telegram, так и на основных сайтах сервисов. По словам источника «Ведомостей», Telegram Passport может заработать уже к началу лета.

В экосистеме TON будет все – от контента до различных сервисов, товаров и услуг. Внутри TON будет обращаться криптовалюта под названием Gram. Она станет основной валютой внутренней экономики Telegram.

Telegram Passport сможет собирать паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а еще просить сфотографироваться пользователя. При этом доступ к переданным Telegram персональным данным и копиям документов останется только у пользователя – он зашифрует их своим паролем двухфакторной аутентификации и сам мессенджер не будет иметь к ним доступа, объясняет близкий к Telegram человек. Сервис получит эти данные, только когда пользователь сам подтвердит согласие их передать.

Планируется, что уже к моменту запуска нового сервиса с его помощью можно будет воспользоваться услугами нескольких партнеров, говорит источик, не став уточнять, с кем ведутся переговоры. Доступ к технологии уже получила платежная система Qiwi. Компания рассматривает возможность совместного с Telegram запуска, сказал знакомый с менеджерами Qiwi человек.

В начале мая сообщалось, что Telegram решил отказаться от проведения первичного публичного размещения токенов (ICO).