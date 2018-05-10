США пожаловались в ВТО на Индию

США подали во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобу на Индию, обвинив ее в искажении информации о поддержке рыночных цен на рис и пшеницу, сообщает американское министерство сельского хозяйства.

«Основываясь на расчетах США, представляется, что Индия значительно занижала свою поддержку рыночных цен на пшеницу и рис», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В Вашингтоне считают, что действия Индии являются нарушением правил ВТО и призвали торговых партнеров соблюдать требования, на которые они согласились, присоединившись к ВТО.

Вместе с тем, в апреле Москва также обратилась в ВТО с требованием к Вашингтону о компенсации за ввозные тарифы на алюминий и сталь.