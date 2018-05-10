Найдено тело пропавшего в Бурятии мальчика

Тело пропавшего в Бурятии малолетнего ребенка обнаружили рыбаки в четверг утром, сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Наталья Маслова.

По ее словам, тело нашли в районе села Старое Татаурово Прибайкальского района, передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник официальный представитель регионального СК Дмитрий Столяров сообщил, что двухлетний мальчик пропал в Бурятии, на месте предполагаемой пропажи обнаружена надпись «умрет».

Ребенок пропал в воскресенье вечером в Иволгинском районе. Мать малыша пошла в гости к сестре, оставив ребенка возле дома играть с другими детьми. Через 20 минут она вернулась и обнаружила, что сын исчез.