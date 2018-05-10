Найдено тело пропавшего в Бурятии мальчика

10 мая, четверг | Последнее обновление — 08:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Израиль назвал цели авиаударов по территории Сирии
Разделы
Когда Россия получит низкие ставки по ипотеке
США выходят из иранской сделки. Что дальше?
Порноактриса Сторми затянула в свой скандал «русского олигарха»
Косовский монстр пошел против своих создателей
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Главный урок Победы
Эдуард Биров, журналист
Это были настоящие исполины, люди-атланты, которые сутками напролет несли бремя войны, не проявив слабину даже в самые жуткие дни. Как говорится, «гвозди бы делать из этих людей». Подробности...
Обсуждение: 75 комментариев
Угрожает ли российской экономике «аргентинский сценарий»?
Антон Любич, экономист
Пример Аргентины показывает, к чему политика экономической самоизоляции может в долгосрочной перспективе привести вполне благополучную и подающую большие надежды страну. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Ответ на вопрос о преемнике Путина
Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Все наперебой пишут о Путине, четвертый президентский срок которого начал обратный отсчет в Кремле, а я хочу написать про его преемника. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев
Выборы президента России онлайн
Обсуждение: 38 комментариев
Миллионы россиян приняли участие в акции «Бессмертный полк»
В городах России вновь состоялась памятная акция «Бессмертный полк». С каждым годом ее численность растет. В общей сложности в шествии в этом году поучаствовали 10,4 млн человек, в прошлом году – 7,8 млн граждан. Президент Путин принял участие в шествии уже в четвертый разПодробности...
В Москве прошел парад в честь 73-й годовщины Победы
В Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 73-летию Победы. Впервые в параде приняли участие новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран», а также истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»Подробности...
В центре Рима сгорел пассажирский автобус
В центре Рима, на улице Виа дель Тритоне, сгорел рейсовый автобус. По предварительной версии, причиной происшествия могло быть короткое замыкание. Пассажирам и водителю удалось покинуть автобусПодробности...
|
© 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook