Умер создатель логотипа Playboy

В Чикаго на 94-м году жизни умер Арт Пол, автор одного из самых узнаваемых логотипов в истории – кролика Playboy, сообщает Chicago Tribune.

Причиной смерти стало воспаление легких, передает РИА «Новости».

Арт Пол стал первым человеком, которого создатель журнала Хью Хефнер принял на работу в Playboy. Именно он создал первый выпуск журнала, на обложке которого появилась Мэрилин Монро.

Дочь создателя Playboy Кристи Хефнер отметила, что «Арту нужно отдать должное за то, сколько он сделал для раскрепощения иллюстраторов». По ее словам, Пол помог сформировать понимание того, что искусство рекламы способно считаться столь же значимым и признанным, как и высокое искусство.

Первый номер журнала Playboy вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года.

В середине апреля Playboy назвал имя самой сексуальной девушки в Instagram.