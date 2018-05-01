Сторонники Telegram взломали сайт Росприроднадзора

Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) оказался взломан.

При открытии сайта ведомства появлялся рисунок с персонажем «Роскомнадзор-тян», на спине у которой баллоны с надписями «Block» и «Ban» (по-английски «Блокировать» и «Забанить»). «Роскомнадзор-тян» стреляет из огнемета в интернет. На переднем плане картинки – символ мессенджера Telegram, собака в капюшоне, которая запускает в «Роскомнадзор-тян» бумажные самолетики.

На ваш взгляд Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает? Поддерживаю, затрагивает

Поддерживаю, не затрагивает

Не поддерживаю, затрагивает

Не поддерживаю, не затрагивает



На фоне картинки – музыка из мультсериала «Фиксики» «Трыц-тыц телевизор и два фиксика внутри».

Telegram-канал Mash заснял видео того, что происходило на сайте Роскомнадзора. На момент написания статьи сайт ведомства все еще недоступен, при переходе на страницу возникает надпись «Hacked by @KrobaKingdom».

Автор рисунка, который появился на сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, – художница под псевдонимом Aquamine. Это изображение она опубликовала в Сети еще 17 апреля, когда попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram привели к сбоям в работе ряда других компаний и сервисов. Для нее использование ее работы хакерами стало неожиданностью, сообщает НТВ.

В начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.