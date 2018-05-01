Папа Римский объяснил, почему отмечает праздник труда

Папа Римский Франциск заявил, что католическая церковь 1 мая празднует День святого Иосифа Труженика потому, что труд является главной частью человеческого достоинства.

«Мы отмечаем День святого Иосифа Труженика, не забывая о том, что труд является фундаментальным аспектом достоинства личности», – написал Франциск в своем Twitter.

We celebrate St Joseph the Worker, never forgetting that work is a fundamental aspect of human dignity. — Pope Francis (@Pontifex) 1 мая 2018 г.

1 мая Римско-католическая церковь отмечает День святого Иосифа Труженика, покровителя всех трудящихся. В этот же день во многих странах и территориях мира отмечается День труда.

В современной России и Таджикистане 1 мая отмечается как Праздник Весны и Труда. На Украине в первый день мая отмечают День международной солидарности трудящихся. В Казахстане в этот день отмечается Праздник единства народа Казахстана, а в Белоруссии, Киргизии, Китае, Пакистане, Шри-Ланке празднуют День труда.