Билл Гейтс отказался стать советником Трампа

В ходе встречи с основателем Microsoft Биллом Гейтсом президент США Дональд Трамп предложил ему стать своим советником по науке.

На встрече с Трампом Гейтс поднял вопрос об отсутствии в Белом доме советника по науке, чем серьезно обеспокоено научное сообщество США, передает Statnews.

Гейтс сказал, что « у нас, возможно, должен быть такой советник», в ответ Трамп предложил советнику по технологиям компании Microsoft занять вакантную должность.

«Это не лучшее применение для моего времени», – заявил Гейтс.

Гейтс также предположил, что Трамп просто пошутил.

Билл Гейтс – американский предприниматель и общественный деятель, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, гендиректором Cascade investment.