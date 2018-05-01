Обвиняемый в покушении на убийство россиянин депортирован из США

Власти США депортировали в Россию Юрия Шурупова, который обвиняется в покушении на убийство, сообщает российская Генпрокуратура.

Как сообщает ведомство, в январе 2016 года дома в Хабаровске россиянин нанес удар ножом в грудь своему знакомому, но врачам удалось спасти пострадавшего, передает РИА «Новости».

В декабре 2016 года Шурупова объявили в международный розыск, а через несколько месяцев он был задержан в США.