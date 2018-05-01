Американский военный погиб в Афганистане

В результате боевой операции в Афганистане погиб американский военный, еще один военнослужащий США ранен, сообщило командование НАТО в Афганистане.

Операция проводилась на востоке страны, передает РИА «Новости».

Погибли и получили ранения также несколько афганских военных.

Пострадавший американец находится в Баграме. Военный был госпитализирован, сейчас он в стабильном состоянии.

В августе американский президент Дональд Трамп представил новую стратегию США в Афганистане, которая предполагает увеличение контингента американских войск в этой стране.